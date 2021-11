Droga nello scarico del lavello. In casa trovato anche allaccio abusivo al gas

Nascondevano droga in casa, sotto al lavello, e - come se non bastasse - l'appartamento era anche alimentato con un allaccio abusivo di gas. È per questo motivo che i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno arrestato una coppia di cittadini italiani, lui 46enne originario di Tivoli e lei 45enne romana senza occupazione, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto in concorso.

La scorsa serata, nel corso di una mirata attività info-investigativa, i Carabinieri hanno sottoposto i due ad accurato controllo, eseguendo poi una perquisizione presso la loro abitazione in via dell'Archeologia.

I Carabinieri hanno rinvenuto un involucro contenente 227 grammi di eroina occultato all'interno del tubo di scarico del lavello della cucina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno scoperto anche un allaccio abusivo alla rete del gas con il quale i due fornivano illecitamente il loro appartamento. Danni in corso di quantificazione da parte della società fornitrice.