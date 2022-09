Fratelli pusher, la droga pronta per lo spaccio nascosta nel tubo di scarico del bagno

Nascondevano droga in casa, anche in un finto tubo di scarico. Hashish e cocaina pronte per lo spaccio. Nell'ambito di un'attività investigativa a Tor Bella Monaca, gli agenti del distretto Casilino sono venuti a conoscenza che presso l'abitazione di un 47enne italiano, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, potesse essere occultato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Il sospetto nasceva dal fatto che già da tempo l'uomo, insieme al fratello, si dedicava allo spaccio di stupefacenti presso la loro abitazione. Per questo motivo gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione e grazie al cane antidroga Faro hanno rinvenuto circa 60 grammi di cocaina e 92 grammi di hashish nascosti sia all'interno del bagno, nello specifico all'interno di un finto tubo di scarico, sia all'interno della camera da letto.

Sono stati trovati, inoltre, 210 euro in contanti e materiale idoneo alla pesatura e confezionamento dello stupefacente nonché sostanza da taglio pari a 380 grammi. Gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, i due fratelli, sono stati entrambi arrestati. A seguito di convalida dell'arresto, per il 47enne è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere e per il 60enne la misura degli arresti domiciliari.