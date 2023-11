La droga nascosta in casa sotto la tv costa caro: 29enne in manette

Nascondeva hashish in casa, sotto la tv. Un tesoretto che avrebbe voluto tenere per sé visto che da lì a poco sarebbe finito in carcere. Lo stratagemma, però, è costato caro a un 29enne che ora dovrà subire un aggravamento della sua posizione.

I poliziotti che lo hanno arrestato erano andati a notificargli un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un altro reato, ma una volta nell'appartamento in zona Prati hanno subito sentito un forte odore di sostanza stupefacente.

A quel punto è scattata una perquisizione e così i poliziotti hanno trovato sul comodino un involucro del peso di 50 grammi di hashish. Dopo un altro controllo, in una cassaforte riposta sotto il mobile tv, sono stati ritrovati 20 dosi dal peso totale di 935 grammi. Trovati e sequestrati anche strumenti per pesare la droga e materiale per il confezionamento.