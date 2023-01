Droga pronta per lo spaccio nascosta negli slip

Spacciavano droga al centro di Roma. A fermarli sono stati i carabinieri in distinte operazioni. Durante un controllo all'interno di un bar di via dell'Esquilino, hanno proceduto al controllo anche di un cittadino senegalese di 23 anni, notato in atteggiamento sospetto, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di una dose di crack di 1,5 grammi nascosta negli slip. Il giovane è stato arrestato e la droga è stata sequestrata assieme alla somma contante di 560 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Un 32enne romano, che viaggiava in sella al suo scoter è stato fermato dai Carabinieri nel corso di un posto di controllo e trovato in possesso di un involucro contenente 11 grammi di hashish. A casa dell’uomo i militari hanno poi rinvenuto ulteriori 5 grammi della medesima sostanza, una dose di cocaina e 2 bilancini di precisione.

In manette anche un 49enne romano arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro perché trovato in possesso di 7 grammi di cocaina.

Infine, in via Gioberti, i militari hanno arrestato in flagranza di reato, un 23enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere dello stupefacente ad una persona identificata e segnalata. Sequestrate in totale 2 dosi di hashish del peso di 3 grammi circa e la somma contante di circa 140 euro, provento della pregressa attività illecita. Tutti gli arresti sono stati convalidati.