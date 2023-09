Droga in un seminterrato: arrestato 28enne

I carabinieri della compagnia di Pomezia hanno arrestato un cittadino albanese di 28 anni, ritenuto fortemente coinvolto in attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione è scaturita da un servizio di perlustrazione condotto dai carabinieri della stazione di Torvajanica, finalizzato a contrastare il traffico di droga e la criminalità diffusa. Durante il servizio, mentre si trovavano in via Rumenia, i militari hanno notato un individuo comportarsi in modo sospetto. L'uomo si dirigeva con fare insospettabile muovendosi da un'abitazione verso l'altra, facendo una sosta nel piano seminterrato.

Le circostanze hanno destato il sospetto degli agenti, che hanno deciso di fermare il giovane di 28 anni per un controllo. La perquisizione ha portato alla scoperta di 9 dosi di cocaina e 450 euro in contanti in suo possesso. Successivamente, la perquisizione estesa all'abitazione dell'arrestato ha rivelato ulteriori 108 dosi della stessa sostanza stupefacente, insieme a pasticche colorate di droga sintetica, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e altri 745 euro in contanti, sospettati di essere il provento delle sue attività illegali precedenti.

Su disposizione della Procura di Velletri, il sospetto spacciatore è stato accompagnato presso il carcere di Velletri, in attesa della convalida dell'arresto.