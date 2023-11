Mandorle speciali per portare la droga in carcere

Ha portato in carcere più di 700 microdosi di droga, tutte nascoste nelle mandorle che aveva aperto con precisione chirurgica. L’escamotage, però non è sfuggito agli agenti della polizia penitenziaria del carcere romano di Regina Coeli che hanno arrestato un 32enne di Tor Bella Monaca.

Perquisito, l'uomo si era recato al colloquio con il fratello portando 562 dosi di hashish e 162 involucri di cocaina nelle mandorle. L'accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio aggravata di averlo introdotto droga in un istituto di pena.

Questa mattina, durante l'udienza per direttissima, dopo la convalida dell'arresto i giudici hanno disposto, per il 32enne, la custodia cautelare in carcere. Il ragazzo al momento è libero in attesa dal processo, rinviato al 5 dicembre.