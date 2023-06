Droga al fresco: pusher nasconde 95 chili di hashish nel frigorifero

La manteneva al fresco in un frigorifero. Droga, quasi 100 chili, costata l'arresto a un 23enne romano. Sono stati gli agenti del commissariato di Colleferro a risalire all'identità del giovane segnalato quale possibile detentore di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti custodite all’interno della sua abitazione, in zona Val Cannuta.

Durante specifici servizi di appostamento, gli investigatori hanno notato il ragazzo raggiungere un’auto e cedere al conducente, allontanatosi subito dopo, un involucro.

La droga nel frigorifero

Pertanto, i poliziotti sono riusciti a bloccare il 23enne il quale, vistosi scoperto, li ha condotti presso la sua abitazione dove, a seguito di perquisizione sono stati trovati, dentro un armadio e dentro un frigorifero posti all’interno della camera da letto, 204 grammi di cocaina e 95 chili grammi di hashish già suddivisi per la vendita, oltre al materiale per il confezionamento.

Marijuana nel garage

Inoltre, in un garage di pertinenza dell’abitazione, sono stati rinvenuti ulteriori 5 chili di marijuana. Alla fine degli accertamenti, il 23 enne è stato arrestato. La misura precautelare è stata convalidata dall’autorità giudiziaria che ha disposto, per il ragazzo, la misura cautelare del carcere; la sostanza stupefacente e il materiale per il confezionamento rinvenuti sono stati sequestrati.