Il giovane pusher che nasconde la droga nel forno della cucina

Nascondeva "fumo" ed "erba" nel forno della cucina. Succede ad Albano Laziale, comune dei Castelli Romani, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 25enne del posto. Il giovane aveva nascosto oltre 300 grammi di hashish e marijuana nel forno della cucina.

Gli stessi militari dell'arma, in un'altra indagine antidroga, hanno invece arrestato tre cittadini ventenni, tutti albanesi, disoccupati e residenti nel comune dei Castelli Romani. I cittadini stranieri sono tratti in arresto poiché visti intrattenersi quotidianamente in un bar ed essere avvicinati da altri giovani, assuntori di cocaina.I giovani arrestati sono trovati con 2000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illegale.

Olio di hashish a Marino

Infine i militari dell'arma di Marino, in pieno centro storico, hanno tratto in arresto in flagranza un 40enne del posto, con precedenti specifici sorpreso con ovuli di olio di hashish, prodotto ad elevato contenuto di Thc, estratto chimicamente dalla pianta della cannabis