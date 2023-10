Un box auto come fabbrica dello spaccio: sequestrati 15 chili di hashish

Sul mercato sarebbero finite 65.000 dosi di hashish. Nel laboratorio, un box auto nella zona di Borghesiana, si lavorava alacremente per confezionare in modo adeguato i panetti. A bloccare il giro di affari di due romani, 31 e 37 anni, i carabinieri del nucleo operativo di Frascati che, nell'ambito dei quotidiani controlli, si sono ritrovati a transitare nella zona di Borghesiana. Qui, in una via, hanno notato dei movimenti e dei rumori sospetti provenire dall’interno di un box auto. Approfondito il controllo, i militari hanno sorpreso i due uomini mentre arano intenti a confezionare panetti di hashish dal peso di 100 grammi, utilizzando una pressa meccanica. Perquisita anche l’abitazione i carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato ulteriori 15 chili di hashish, materiale per il confezionamento e circa 5600 euro in contanti, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Gli arresti sono stati convalidati e i due indagati sono stati portati in carcere.