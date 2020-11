Rebibbia, droga e cellulari per il figlio detenuto in carcere: denunciata una mamma

Si era presentata nella Casa di reclusione di Rebibbia per un colloquio con il figlio detenuto, ma la Polizia Penitenziaria l'ha scoperta con droga e telefoni cellulari, perfettamente funzionanti e completi di carica-batteria, che sperava di consegnare al ragazzo. Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

"I due microcellulari e l'hashish sono stati trovati dagli agenti addetti al reparto colloqui all'interno delle suole di un paio di scarpe da ginnastica - spiega il Segretario nazionale del Lazio Maurizio Somma - che la donna intendeva far arrivare al figlio detenuto".

I telefonini, dotati di cavetto di ricarica, sono stati sequestrati e la mamma denunciata per possesso di stupefacenti e introduzione in carcere di apparecchi cellulari.

"Continua, per il terzo anno consecutivo, il trend crescente delle morti per overdose che, con un ulteriore incremento pari a 37 unità raggiunge quota 373, con un aumento dell'11,01% rispetto all'anno 2018 - avverte Donato Capece, segretario generale del Sappe - In oltre la metà dei casi, la causa del decesso è da attribuire al consumo di oppiacei (169 casi all'eroina, 16 al metadone, 1 al fentanil, e 1 alla morfina). Dal 1973, anno in cui hanno avuto inizio le rilevazioni in Italia sugli esiti fatali per abuso di droga, sono complessivamente 25.780 i morti causati dal consumo di stupefacenti. L'andamento in atto è un fenomeno estremamente preoccupante, sul quale gli analisti e gli esperti dovranno continuare a interrogarsi per individuare le cause e porre un argine non solo sul piano della repressione del traffico e dello spaccio".