Prima il pedinamento, poi il blitz: nascondevano in casa droga e bombe carta

Sono stati pedinati e osservati, prima del blitz che li ha portati agli arresti domiciliari. A finire nei guai, due romani di 59 e 54 anni bloccati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale.

I due sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e hashish, oltre a del denaro, e per questo le verifiche si sono spostate presso le rispettive abitazioni. I carabinieri hanno eseguito le perquisizioni rinvenendo a casa del 59enne ulteriori dosi di droga e denaro, mentre a casa del 54enne, oltre a droga e soldi, sono state trovate 6 bombe carta del peso di 650 grammi. Tutto il materiale rinvenuto – 120 grammi di hashish, 15 grammi di cocaina, 1.100 euro e i 6 ordigni – sono stati sequestrati mentre gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.