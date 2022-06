Pacchi di droga dall'estero lasciati in giacenza, pusher usa depositi dei corrieri come magazzini di fortuna

Il piano era chiaro. Dalla Spagna si faceva arrivati pacchi pieni di droga. Come mittente utilizzava nomi e indirizzi fittizi e così quei pacchi non venivano mai ritirati e portati in giacenza. Di vero, solamente il suo numero di cellulare che poi gli ignari corrieri espresso utilizzavano per contattarlo e notificargli l'avviso di avvenuto deposito nei loro magazzini. Luoghi di stoccaggio che, in maniera del tutto ignara, favorivano in pusher, che in quei depositi lasciava la droga e la andava a ritirare a seconda della necessità.

Un sistema ingegnoso che però non è sfuggito ai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca che, dopo una indagine, hanno arrestato un romano di 41 anni, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato in zona Morena, quando i carabinieri hanno notato l'uomo mentre viaggiava a bordo di un'auto e hanno così deciso di seguirlo. Durante il controllo il sospettato è sembrato subito preoccupato. Sono state le sue continue richieste sul motivo del controllo a spingere i carabinieri ad approfondire. Nel mezzo erano presenti diverse scatole, con indicato sull'etichetta un indirizzo diverso da quello di residenza dell'uomo. Alla richiesta di spiegazioni anche sulla natura del contenuto delle scatole, è apparso ancora più palese l'insofferenza del 41enne e a quel punto i militari hanno deciso di far aprire i pacchi per verificarne il contenuto.

All'interno erano stipate diverse confezioni che nascondevano 8 chili di hashish e 4,2 chili di marijuana. La successiva perquisizione nell'appartamento del quarantunenne in via dell'Archeologia, ha permesso agli investigatori di rinvenire e sequestrare ulteriori 1,5 chili di hashish e 2910 euro, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio.

Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto in caserma e successivamente, su disposizione dell'autorità giudiziaria, presso la casa circondariale di Latina, mentre il suo arresto è stato convalidato. Nel corso di successivi approfondimenti, i carabinieri di Tor Bella Monaca hanno scoperto meglio lo stratagemma dei depositi dei corrieri espresso usati come magazzino di fortuna. Sono stati infatti trovati e sequestrati, in giacenza, altri due pacchi provenienti dalla Spagna e sempre destinati al 41enne, all'interno dei quali sono stati rinvenuti ulteriori 3 chilogrammi circa di marijuana.