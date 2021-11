Fiumicino, duemila dosi della metanfetamina della pazzia nel trolley: preso corriere della droga

Oltre duemila dosi della cosiddetta droga della pazzia trovate e sequestrate in aeroporto. I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, con la collaborazione del personale dell'Agenzia delle Dogane, hanno arrestato un corriere della droga, un cittadino del Bangladesh 25enne, appena atterrato a Roma, proveniente da Dacca, per detenzione di sostanze stupefacenti.





I militari, dopo aver fermato il 25enne, hanno ispezionato il carico: Nel bagaglio trasportava, 2.280 pasticche di metamfetamina di "Yaba", per un peso di 250 grammi. L'Autorità Giudiziaria, dopo la convalida dell'arresto, ha confermato la custodia presso la Casa Circondariale di Frosinone, in attesa della definizione del giudizio penale. Continuano le indagini per ricostruire la filiera dello spaccio.