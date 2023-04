I corrieri con 13 chilogrammi di droga nascosti nel box

Oltre 13 chilogrammi di droga nascosti in un box condominiale. È la scoperta che hanno fatto i poliziotti del commissariato Colombo in un garage di via dell'Accademia, quartiere Ardeatino, operazione che ha portato all'arresto di tre uomini dipendenti di una ditta di consegne.

Gli agenti son arrivati sul posto sulla base di alcune segnalazioni relative a un giro di spaccio condotto in zona. Grazier a Odina, cane al servizio del reparto Cinofili di Nettuno, hanno subito individuato il box sospetto e si sono appostati in attesa di intercettare chi lo stava utilizzando. Qualche ora dopo è comparsa un'auto con due uomini a bordo che, dopo aver aperto le serrande del box, hanno cominciato a caricare della merce. È in quel momento che i poliziotti sono intervenuti, bloccando i due sospettati e dando inizio alle perquisizioni.

All'interno del box sono stati trovati oltre 13 chilogrammi di droga tra hashish e marjuana e anche delle armi. I due fermati hanno quindi dichiarato di lavorare per una società di consegne nella vicina via Garibaldi, e gli agenti si sono spostati a quell'indirizzo. Nell'auto intestata al titolare dell'azienda, gli agenti hanno trovato e sequestrato altri 100 grammi di cocaina.

I tre uomini, tutti romani di 27, 35 e 54 anni, sono stati quindi arrestati. Il giudice, in sede di convalida, ha disposto per due di loro la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e per il terzo la misura della custodia cautelare in carcere.