Affitta cantina per nascondere droga e bombe carta, pusher in manette

Il sequestro a Villalba di Guidonia. In manette un 54enne

Lo hanno attirato in trappola con un escamotage riuscendo a contattarlo tramite il proprietario della cantina di Villalba di Guidonia che aveva preso in affitto. Così la polizia ha arrestato un pusher trovando la droga e le bombe carta nascoste nel locale.

Sono stati gli agenti del IV Distretto San Basilio, diretto da Eugenio Ferraro, unitamente alla Sezione Cinofili Antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo una serie di accertamenti, a venire a conoscenza che in una cantina della frazione del Comune della provincia nord est della Capitale era custodita della sostanza stupefacente.

Gli investigatori hanno quindi attuato un mirato servizio volto ad accertare quanto ipotizzato. Giunti sul posto, i cani antidroga Nelly e Condor hanno attenzionato con insistenza una cantina nel garage in questione. Contattato il proprietario, quest’ultimo ha riferito di averlo affittato da circa 3 anni ad una coppia straniera di origine araba, tra cui un 54enne magrebino.

Gli agenti con un escamotage sono riusciti a far contattare dal proprietario gli affittuari che, arrivati sul posto sono stati fermati ed identificati. Malgrado qualche resistenza hanno consegnato la chiave che apriva la cantina. Una volta all’interno sono stati rinvenuti 62,25 grammi di cocaina, 348,17 grammi di hashish, 1 coltello da cucina con manico nero e lama intrisa di sostanza stupefacente, 3 bilancini di precisione e vari artifizi pirotecnici artigianali.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 0,50 grammi di cocaina e 1205,00 euro in contanti mentre, presso la sua abitazione sono stati rinvenuti 7300 euro in contanti ed un’agenda di colore nero riportante nominativi e conteggi presumibilmente relativi all’attività illecita. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.