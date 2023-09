Arrestata una coppia di spacciatori a Torrenova. Erano pronti a vendere 2,5 kg di eroina

A casa avevano sostanze da taglio e materiale per sporzionare l'eroina. In macchina, una berlina, stavano per caricare poco meno di 2 chili e mezzo di eroina. I due spacciatori, un uomo e una donna di mezza età, sono stati però colti sul fatto dagli agenti del I distretto Trevi Campo Marzio e arrestati. E' il terzo intervento con relativo sequestro di droga nel giro di una settimana.

La coppia di spacciatori di Torrenova

L'operazione di polizia giudiziaria è andata in scena nel quartiere Torrenova, Roma est, come atto conclusivo di indagini iniziate sulla base di alcune segnalazioni arrivate dal territorio. Gli agenti hanno svolto una serie di accertamenti e individuato due sospetti, organizzando quindi un servizio di osservazione nei pressi della loro abitazione.

L'appostamento degli agenti

Durante l'attività, è stata notata una donna uscire dal portone di casa. La signora, identificata poi in una cittadina albanese di 56 anni, ha aperto il portabagagli di una berlina parcheggiata nelle immediate vicinanze, si è guardata intorno e poi ha fatto un cenno verso il portone. Da lì immediatamente è uscito un uomo, identificato poi in un 61enne anch'egli albanese, con in mano una grande busta.

Il sequestro di eroina

Gli agenti appostati, a quel punto sono usciti allo scoperto e hanno fermato la coppia. Dagli accertamenti è venuto fuori che il contenitore aveva dentro poco meno di 2,5 kg di eroina e 140 grammi di cocaina. La perquisizione successiva dell'appartamento ha permesso di scoprire sostanze da taglio e il necessario per sporzionare la droga e poi rivenderla.

Il terzo episodio in una settimana

Al termine degli atti di rito l’uomo e la donna sono stati arrestati in concorso fra loro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha poi chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura adottata dalla Polizia di Stato. Tre giorni fa a Centocelle era stato scoperto un appartamento per lo stoccaggio di hashish e marijuana con 40 kg di sostanze, mentre venerdì 15 settembre la Polizia aveva intercettato un veicolo con a bordo 25.000 euro e gli agenti fingendosi corrieri avevano sequestrato 260 kg di hashish.