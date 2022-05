Una armeria in casa: sequestrati coltelli, tirapugni ed una mazza da baseball

Una vera e propria armeria in casa. Questo quanto trovato dai carabinieri nell'abitazione di un uomo residente ad Ostia. Con precedenti di polizia, sono stati i militari della compagnia lidense, nel corso di una mirata attività antidroga, ad arrivare nell'appartamento dell'uomo in piazzale Lorenzo Gasparri.

Gli uomini dell'arma hanno trovato nascosti in diversi punti della casa, 38 grammi di cocaina, 14 di hashish, oltre che appunti manoscritti con nomi e cifre. Oltre a ciò anche 2.600 euro in contanti, tre banconote da 100 euro risultate essere false, materiale per la pesatura, il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.

Droga e soldi falsi ma non solo, i carabinieri hanno infatti trovato una vera e propria armeria composta da 6 coltelli, 1 tirapugni, 1 mazza da baseball ed 1 accetta, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, dopo la convalida dell’arresto davanti al tribunale di Roma, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nel corso del medesimo servizio straordinario, i carabinieri di Ponte Galeria hanno invece tratto in arresto, sempre per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 27enne pregiudicato, trovato in possesso nella sua abitazione di circa 24 grammi di hashish, già suddivisa in dosi, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento, a chiara indicazione della finalità di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma.