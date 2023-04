Nel bocchettone dell'aria condizionata dell'auto nasconde droga e 31 mila euro

Nascondeva droga pronta per lo spaccio e soldi, oltre 31 mila euro, tutti nel bocchettone dell'aria condizionata dell'auto. Lo scorso 21 aprile, durante un mirato servizio atto al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, i poliziotti della VI sezione Falchi della squadra mobile in zona Tiburtino hanno notato un uomo in auto che armeggiava come se volesse nascondere qualcosa.

Gli agenti hanno fermato l'auto e l'hanno controllato trovando all'interno delle bocchette di aerazione due pacchi contenenti 2,165 chilogrammi di cocaina e un ulteriore involucro contenente 31.565 euro in contanti, mentre nelle tasche dell'uomo, un cittadino italiano di 32 anni sono stati rinvenuti ulteriori 500 euro in contanti. La droga e i soldi sono stati sequestrati e l'uomo arrestato.