Sgomberano un appartamento occupato e trovano due panetti di droga

Uno sgombero stupefacente quello portato a termine oggi dal gruppo GSSU della polizia locale di Roma Capitale nel quartiere di Rocca Cencia. Gli agenti, una volta fatto ingresso nell’alloggio, hanno trovato due panetti di droga, attualmente in fase di analisi per definire il tipo di sostanza, un bilancino e soldi in contanti.

L’occupante, un ragazzo di 22 anni, già denunciato per occupazione abusiva, è stato tratto in arresto dagli operanti per detenzione e spaccio di stupefacenti. Al termine personale incaricato dal dipartimento patrimonio ha provveduto a chiudere e allarmare la porta di accesso dell'appartamento, al fine di scongiurare nuove occupazioni in attesa di assegnazione ad avente diritto. All'operazione hanno preso parte agenti della polizia di stato del commissariato Casilino.