Droga a domicilio, a consegnarla una ragazza in moto

La giovane è finita nei guai. Al termine del rito direttissimo, oltre alla convalida dell'arresto, è arrivata per la giovane la misura dell'obbligo di firma

Consegnava la droga a domicilio a bordo di una moto rubata. A bloccarla i carabinieri che l'hanno fermata e arrestata. È così finita nei guai una ragazza di 29 anni.

Dopo avere osservato diversi passaggi a tarda notte di una ragazza a bordo di una moto e avendo sospettato che potesse trattarsi di un corriere espresso con consegne di stupefacente a domicilio, i Carabinieri della Stazione di Mentana l'hanno bloccata. La giovane è stata trovata in possesso di cocaina, mentre circolava a bordo di una moto risultata rubata con 4 grammi di cocaina, suddivisa in diverse dosi e quasi 500 euro in contanti, tra il comune di Palombara e Mentana.

Al termine del rito direttissimo presso il Tribunale di Tivoli, oltre alla convalida dell'arresto, è arrivata per la pusher la misura dell'obbligo di firma presso la caserma carabinieri di Mentana.