Blitz anti-droga dal centro alla periferia: arrestate 9 persone

Dall'Eur al Quarticciolo, da Montespaccato a La Storta passando per Pietralata e Trastevere. Nell'ultimo fine settimana i carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinati dalla procura, hanno proceduto all'arresto di 9 persone nell'ambito di una serie di blitz anti-droga.

In zona stazione Termini, a piazza dei Cinquecento, il nucleo operativo Roma Centro ha fermato un 21enne, cittadino egiziano già conosciuto alla forze dell'ordine, subito dopo che questi aveva venduto una dose di hashish ad un minorenne per 10 euro. A La Storta, invece, un 47enne romano disoccupato e con precedenti è stato "pizzicato" dopo che i militari si sono insospettiti per il continuo entrare e uscire dell'uomo da casa sua. Prima è stato fermato per una verifica, poi durante la successiva perquisizione dell'appartamento sono stati trovati 48 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi destinate alla vendita e 140 euro in contanti.

Quattro gli arresti al Quarticciolo, di cui tre in via Ostuni. Il nucleo radiomobile, infatti, ha fermato prima due cittadini stranieri di 38 e 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti e una romana di 38 anni anche lei con precedenti, perché notati in atteggiamenti sospetti. A seguito della perquisizione personale i militari hanno rinvenuto 16 dosi di cocaina, 2.785 euro in contanti e un documento scritto a mano sul quale venivano appuntate le entrare e le uscite di denaro. Sempre in zona lo stesso nucleo ha fermato un 49enne proprio mentre cedeva della cocaina. In seguito ai controlli personali i militari hanno trovato altri tre involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente e 400 euro ritenuti provento dello spaccio.

I carabinieri di Montesacro durante un'operazione di controllo a Pietralata, IV municipio, hanno arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio un 59enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine. L'uomo, in via dell'Alabastro, è stato trovato con 21 dosi di "neve" in tasca, per un peso complessivo di 10 grammi e con 210 euro contanti presumibilmente guadagnati tramite la cessione della droga. All'Eur è stato un controllo stradale dei carabinieri della locale stazione a far rinvenire 90 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento a casa di un romano di 31 anni, che al momento del primo controllo era stato trovato in possesso di una sigaretta contenente hashish.

Sabato sera, 6 agosto, nel cuore di Trastevere a piazza Trilussa i militari in borghese hanno messo le manette ad un egiziano di 36 anni, senza dimora e con precedenti, che aveva appena venduto hashish. Perquisito, lo straniero è stato trovato in possesso di 3 grammi della stessa sostanza e di 35 euro.

Infine a Montespaccato, sempre sabato sera, i carabinieri della locale stazione (in abiti civili) hanno fermato e arrestato un 58enne, percettore del reddito di cittadinanza, perché notato mentre effettuava uno scambio. La perquisizione ha portato al sequestro di 19 grammi di cocaina e soldi contanti.