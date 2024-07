Dottoressa del pronto soccorso rapinata vicino all'ospedale

Stava andando a prestare servizio al pronto soccorso dell'ospedale quando è stata rapinata della borsa. Una dottoressa del policlinico Casilino, derubata a due passi dal nosocomio di Torre Maura da due malviventi a bordo di uno scooter.

La rapina si è consumata nel primo pomeriggio mentre la donna, una 33enne, si trovava in via Pietro Belon. Sul marciapiede la dottoressa è stata sorpresa alle spalle da una coppia a bordo di uno scooter. Puntata la vittima i due sono saliti con il motorino sul marciapiede e da dietro hanno strappato la borsa che la donna portava a tracolla. Sbattuta in terra sono riusciti poi a scappare lasciandolo contusa in strada.

Dolorante la dottoressa ha poi fermato una pattuglia del VI distretto Casilino di polizia e ha raccontato agli agenti la rapina appena subita. Fornita una descrizione dello scooter e dei due rapinatori è stata diramata la nota a tutte le volanti. Intercettato poco dopo, l'Honda Sh con la coppia a bordo è stato poi fermato via Molfetta, nella zona del Quarticciolo.

Risultato rubato lo scooter a Prati, nel vano sotto sella i poliziotti hanno poi trovato parte della refurtiva e la tessera sanitaria della dottoressa poco prima rapinata. Nel motorino anche attrezzi da scasso (centraline per auto e moto, un cacciavite, una chiave a stella e un passamontagna).

Accompagnati negli uffici del V distretto Prenestino i due sono stati identificati in due italiani. Un 40enne residente a Cesano, con precedenti per furto con strappo e ricettazione uscito da poco dal carcere, e un 17enne residente a Pomezia, segnalato per alcuni atti di bullismo perpetrati nel comune della provincia romana.

Arrestati per rapina aggravata in concorso il 40enne è stato inoltre denunciato per ricettazione e per il possesso degli attrezzi da scasso.