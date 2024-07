Sequestrati 130mila euro in contanti al pusher ai domiciliari: in casa nascondeva anche dosi di cocaina

Decine di dosi già pronte che non sono sfuggite all’olfatto del cane antidroga. L’intervento del cane Eviva del gruppo cinofili della questura di Roma si è rivelato provvidenziale nello scovare la cocaina che un pregiudicato, agli arresti domiciliari, nascondeva il casa.

Contanti e cocaina trovati in casa

Nell’ambito dell’azione che ha visto impegnati gli agenti della polizia di Stato, Eviva, un cane antidroga, ha fiutato la presenza di circa 100 grammi di cocaina nell’appartamento di un pregiudicato, ai domiciliari per droga. L’olfatto del cane ha permesso di localizzare 50 dosi all’interno dell’appartamento che è stato quindi setacciato dalle forze dell’ordine. In casa, oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti e quindi sequestrati anche 130mila euro in contanti.

L'operazione interforze

La scoperta è avvenuta nel corso di mirati controlli a cui sono state sottoposte delle persone agli arresti domiciliari, nella zona della stazione Tuscolana. L’intervento, eseguito dagli agenti della polizia di Stato della squadra volanti e del distretto San Giovanni, è stato condotto nell’ambito di un servizio straordinario di controllo, definito “ad alto impatto”. Si tratta di operazioni, volute dal prefetto di Roma Lamberto Giannini, cui hanno partecipato le forze dell’arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza e della polizia locale di Roma Capitale.

Il risultato dell'azione ad "Alto impatto"

L’attività interforze ha portato all’arresto di 3 persone e alla denuncia a piede libero di una quinta. Identificate, in totale, 250 persone e eseguite verifiche su 118 veicoli. Controllate anche numerose attività della zona, con l’accertamento di violazioni amministrative per un totale di oltre 6.000 euro. Nello specifico, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini romani sorpresi a cedere alcune dosi di crack ad una ragazza e poi trovati in possesso di varie dosi di cocaina, hashish e crack.

Arrestato anche un cittadino algerino risultato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla corte d’appello di Roma, in aggravamento di una precedente misura cautelare per il reato di furto con destrezza. I Carabinieri hanno poi denunciato un cittadino tunisino trovato in possesso di un coltello a scatto e sanzionato amministrativamente i titolari di un bar per violazione della normativa in materia di sicurezza alimentare, per un importo complessivo di 9.334 euro.