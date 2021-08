Infastidisce i condomini e si addormenta sulle scale: arrivano i carabinieri e li aggredisce

A finire in manette un 25enne peruviano

/ Via del Corallo

"C'è una persona tra le scale che sta dando fastidio". Questa la segnalazione giunta al 112 dai residenti di una palazzina di via del Corallo, pieno centro di Roma. Ad intervenire, alle 14 di ieri 20 agosto, i carabinieri della compagnia Roma centro che hanno trovato un 25enne peruviano addormentato sulle scale. Vicino a lui delle bottiglie di alcol.

Svegliato l'uomo, i carabinieri si sono ritrovati davanti una reazione scomposta: spinte, calci, pugni. Per bloccarlo è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Bloccato e soccorso, è stato quindi portato in caserma. Qui sono proseguite le violenze contro i carabinieri, con una sedia lanciata contro un militare. Alla fine il 25enne è stato arrestato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.