Doppia sassaiola contro un bus: distrutti i vetri della porta centrale

Doppia sassaiola, due episodi distinti e per fortuna in entrambi i casi nessuno è rimasto ferito. Sono stati però attimi di grande paura quelli vissuti ieri sera sul bus 46/b in transito tra i quartieri Torresina e Primavalle. Il primo episodio alle 23, all'altezza di via Indro Montanelli: i sassi in questo caso hanno colpito la parte posteriore del mezzo. Nessun passeggero è rimasto ferito ed anche per questo l'autobus ha proseguito la sua corsa.

Giunti in via Bembo, a Primavalle, lo stesso bus è stato oggetto di una nuova sassaiola. Stavolta i sassi hanno rotto i vetri della porta centrale: anche in questo caso però nessuno è rimasto ferito. Giunto al capolinea di via Battistini l'autista ha chiamato il 112. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Monte Spaccato.