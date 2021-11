Armato di coltello rapina un uomo, poi entra in un albergo e si nasconde in una stanza

Ha rapinato un uomo e, per evitare l'arresto, si è nascosto in un albergo. Una fuga, però, durata poco e finita con l'arresto di un ragazzo 26 anni. Lo straniero, armato di coltello, dopo aver rapinato la vittima del borsello, si è rifugiato all’interno di un albergo di via Giovanni Amendola.

Il tunisino di 26 anni, con precedenti di polizia, dopo la rapina, è fuggito dal posto e, dopo aver forzato la stanza di un albergo, si è nascosto sotto il letto. A stanarlo, sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti che, dopo averlo accompagnato negli uffici di polizia, lo hanno arrestato per rapina aggravata, danneggiamento e violazione di domicilio.