In canoa di sera sul Tevere: due sessantenni restano incagliate in acqua, salvate dai vigili

Dissaventura nel Tevere per due donne di 63 e 66 anni che, nella serata di ieri, intorno alle 20, sono rimaste incagliate con la canoa nel fiume. A salvarle, gli agenti del Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale, che le hanno viste mentre erano intenti nel pattugliamento delle golene del Tevere.



La canoa su cui si trovavano le due donne si era incagliata a un grosso albero. Gli agenti, presa una cima si sono attivati per raggiungerle e metterle in sicurezza.

Dopo vari tentativi sono riusciti a disincagliare la canoa per poi trascinarla fino alla riva, in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco. Grazie al tempestivo intervento, è stato possibile impedire che le donne venissero trascinate dalla corrente, con il concreto rischio di finire nelle acque del fiume e perdipiù con le temperature rigide e l'oscurità della notte.