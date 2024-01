Donne nel mirino di un rapinatore, due colpi in pochi minuti

Due donne derubate in pochi minuti a Torpignattara. Un furto con destrezza e una rapina. La seconda è costata però l'arresto al malvivente.

Rapinata sulla Casilina

Sono stati gli agenti del locale commissariato del V municipio ad arrestare l'uomo, un cittadino somalo do 37 anni, gravemente indiziato del reato di furto aggravato. I poliziotti, nel transitare su via Casilina, hanno notato una donna che chiedeva loro aiuto urlando di essere stata derubata del proprio cellulare, indicando la direzione di fuga dell’uomo.

Due donne rapinate in pochi minuti

Gli agenti lo hanno poi bloccato e, a seguito di perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di un bancomat oggetto di un furto, avvenuto poco prima, nel corso del quale il 37enne aveva asportato una borsa ad un’altra donna.

Ladro a Tor Tre Teste

Sempre la polizia, in via di Tor Tre Teste, a seguito della segnalazione di furto in atto ai danni di un esercizio commerciale ha arrestato un cittadino della Romania di 44 anni fermato in flagranza di reato.