Violenza da "codice rosso", donne maltrattate in casa durante le feste natalizie

Anche durante le feste natalizie, la violenza sulle donne - soprattutto in casa - non si è fermata. Negli ultimi giorni, la polizia ha messo le manette ai polsi due uomini violenti, facendo scattare il cosiddetto 'codice rosso', ovvero la procedura d'urgenza per contrastare violenze di genere e in ambito familiare.

Nel primo caso uomo, nonostante fosse già ai domiciliari, continuava a minacciare l'ex compagna. Da qui l'aggravamento della misura nei suoi confronti: è stato arrestato dalla polizia nella zona di San Giovanni su ordine del gip e portato in carcere.

Gli investigatori hanno operato in coordinamento con la procura e hanno arrestato anche un cittadino afgano di 31 anni che nella zona della Magliana è stato sorpreso a casa della ex fidanzata nonostante avesse un provvedimento di allontanamento dall’abitazione firmato dal giudice nell'ottobre scorso. Denunciato a Colli Albani invece un cittadino nigeriano di 35 anni che durante una lite fra le mura domestiche ha aggredito la compagna davanti ai figli minorenni.

Gli agenti sono subito intervenuti ricostruendo la vicenda e raccogliendo la denuncia dalla donna. Infine a Ostia un romano di 46 anni ha picchiato il padre nella sua abitazione costringendolo a fuggire in strada per mettersi in salvo. Anche in questo caso i poliziotti sono intervenuti su richiesta della vittima, un 70enne, e hanno bloccato il figlio prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il 46enne è accusato di maltrattamenti in famiglia.