Attirata sotto un cavalcavia e violentata, due arresti

Due uomini di 32 e 43 anni sono finiti in carcere con l’accusa di avere violentato una 37enne attirandola sotto un cavalcavia di via Casilina, tra Palestrina e San Cesareo - in provincia di Roma approfittando di alcune fragilità psichiche di cui la donna soffre.

A dare esecuzione alla misura cautelare, firmata dal gip del tribunale di Tivoli, sono stati i carabinieri della compagnia di Palestrina, che hanno condotto le indagini coordinati dalla procura di viale Cassiano.

I fatti risalgono alla sera del 10 luglio: la vittima ha riferito di avere trascorso la serata in compagnia del 32enne, residente a Cave, e che a un certo punto si sarebbe unito a loro un amico dell’uomo, identificato poi in un 43enne di San Cesareo. I due sono riusciti a convincere la donna a seguirli in un terreno isolato sotto un cavalcavia sulla Casilina, dove l’hanno costretta a bere alcolici. Poi è scattata la violenza da parte del 43enne, sotto lo sguardo impassibile dell’amico.

La donna si era immediatamente rivolta ai carabinieri di Palestrina, raccontando nel dettaglio l’atroce esperienza e fornendo tutti i dettagli che ricordava sui suoi aggressori. I militari hanno quindi avviato le indagini, e grazie alla testimonianza della vittima e agli elementi raccolti, sono riusciti a risalire ai due uomini, denunciandoli e, facendo riferimento al Codice Rosso, chiedendo per loro l’applicazione della custodia cautelare in carcere.