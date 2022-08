In stato confusionale rischia di precipitare dal quinto piano di uno stabile

In stato confusionale ha rischiato di precipitare dal quinto piano di una palazzina. Siamo in via del Tritone, in Centro storico, dove nel pomeriggio di giovedì una pattuglia del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale - su segnalazione di un cittadino - è intervenuta all’interno di un palazzo, salvando una ragazza che, in stato confusionale, era in procinto di cadere da un'altezza di più di 20 metri.

La giovane, italiana di 22 anni, è stata bloccata un attimo prima che potesse sporgersi da una ringhiera che delimitava il pianerottolo dal cortile interno dello stabile, con il rischio imminente di cadere nel vuoto. La giovane è stata poi affidata al personale medico per le cure del caso. Sulla vicenda sono tuttora in corso ulteriori accertamenti.