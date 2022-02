Donna trovata morta nella vasca da bagno, il fratello non aveva sue notizie da una settimana

Una donna di 53 anni stata trovata morta, in casa, nella vasca da bagno. A dare l'allarme il fratello che da sette giorni non aveva più sue notizie. E così l'uomo ha chiamato prima un amico e da lì è partito l'allarme che ha raggiunto i carabinieri che hanno raggiunto l'appartamento della donna, a Genzano, in un casale.

La 53enne, ieri sera, è stata così trovata senza vita nella vasca e in avanzato stato di decomposizione. La morte risalirebbe, secondo i primi rilievi, a diversi giorni prima. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Tor Vergata su disposizione del magistrato. L'autopsia accerterà le cause della morte. Stando ad un primo esame sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. È possibile che la donna abbia avuto un malore.