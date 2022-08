Si sveglia alle 4 del mattino e si trova faccia a faccia con il ladro in casa

Momenti di paura per una donna di 51 anni che alle 4 del mattino di venerdì 19 agosto, si è trovata faccia a faccia con un ladro. Il malvivente era entrato di soppiatto nel suo appartamento in zona Laurentina. A svegliare la vittima sono stati proprio i rumori.

La donna non si è fatta prendere dal panico e, dopo le urla, ha dato l'allarme chiamanto il numero unico per le emergenze. Il ladro ha rubato oggetti dalla borsa della cinquantunne e ha provato la fuga. Ad attenderlo, davanti al portone, gli agenti della polizia di Stato che stavano controllando il territorio. La signora, dal balcone, si è affacciata riconoscendo il malvivente, finito in manette.