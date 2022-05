Donna sale sul tetto della chiesa e minaccia di gettarsi nel vuoto

E' salita sul tetto di una chiesa in pieno centro storico, a due passi dal Campidoglio. In bilico sul timpano della facciata della parrocchia ha quindi minacciato di gettarsi nel vuoto. Questa la scena che si è presentata stamattina in via del Teatro Marcello davanti alle centinaia di romani e turisti che sono passati intorno alle 11:30 sulla strada che collega il Circo Massimo a piazza Venezia.

A minacciare il suicidio una donna, dopo essersi arrampicata sulla sommità della chiesa di San Nicola in Carcere. Da qui l'intervento degi vigili del fuoco che, una volta raggiunta la donna, l'hanno tratta in salvo.

Sul posto per accertare l'accaduto, oltre ad una volante del commissariato Trevi di polizia, gli agenti del I gruppo della polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza la zona per agevolare l'intervento dei pompieri. Chiusa temporaneamente viale del Teatro Marcello in direzione Bocca della Verità. Presa in cura dal personale del 118 è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato la donna a minacciare l'estremo gesto.