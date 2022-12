Seduta sulla balaustra del ponte minaccia di gettarsi nel Tevere

Erano da poco passate le 2:00 di notte quando una pattuglia della polizia di Stato ha ricevuto dalla sala operativa la segnalazione di una ragazza seduta sulla balaustra di marmo di ponte Vittorio Emanuele II, con le gambe nel vuoto. A ricevere la chiamata i poliziotti del commissariato Borgo che si sono recati sull'attraversamento che porta a San Pietro.

Una volta sul posto gli agenti hanno trovato la ragazza in lacrime. Uno di loro ha quindi cercato di instaurare un dialogo con la donna la quale, dopo un attimo di diffidenza, si è aperta al poliziotto parlandogli dei motivi che l’avevano spinta su quel ponte.

Mentre parlava, la donna non si è accorta che l’altro poliziotto gli era arrivato alle spalle: si è sentita solo afferrare ed in pochi istanti era al sicuro prima sul ponte, poi sull’ambulanza che l’ha portata in ospedale.