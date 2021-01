Vaga per 10 chilometri in stato confusionale: trovata a camminare sulla Roma-Fiumicino

Ha vagato per dieci chilometri in stato confusionale dopo essersi allontanata da un centro di riabilitazione in zona Pisana. A rintracciare e soccorre una donna di 48 anni mentre camminava pericolosamente sull'autostrada Roma-Fiumicino gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Le ricerche sono cominciate dopo che la madre ha sporto denuncia di scomparsa. Da qui la nota di rintraccio di una donna con patologie psico-fisiche.

Poco dopo la diramazione della notizia, è stata una pattuglia della Polizia Locale a notare la donna, corrispondente la descrizione fornita, all'altezza dello svincolo di via Castello della Magliana. Gli agenti si sono accorti del suo stato confusionale, anche perchè asseriva di voler raggiungere il Comune di Fiumicino senza motivazioni e senza meta.

Una volta rassicurata dagli operanti, la 48enne è stata affidata alla custodia dei genitori, sollevati per averla ritrovata.