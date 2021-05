Salario, il caso della donna da giorni dentro una Smart: soccorsa e portata in ospedale

Si è chiuso questa mattina il caso della donna, 59 anni, che da giorni stazionava dentro la sua smart in piazza Buenos Aires, nel quartiere Salario di Roma.

In mattinata agenti della polizia locale, insieme ai servizi sociali e a personale medico sanitario, dopo un paio d'ore di tentativi sono riusciti a convincere la donna a salire in ambulanza per essere portata al Policlinico Umberto I dove sarà sottoposta ad accertamenti medici. La donna, secondo quanto si apprende, era già seguita dalla Asl Roma2. L'auto è stata spostata da piazza Buenos Aires e portata in un luogo custodito.