Il compagno l'aggredisce, lei reagisce e lo accoltella

Un lite in famiglia, l'ennesima, questa volta finita nel sangue. È successo a Roma, nel quadrante sud della città. Qui una donna di 50 anni ha reagito alle violenze del suo compagno, un uomo di 44 anni, che l'aveva presa per i capelli prima e poi a pugni e calci. Lei ha reagito e dopo aver afferrato un coltello da cucina lo ha colpito la braccio, ferendolo. I fatti si sono consumanti intorno alle 22 di sabato scorso.

Sul posto la polizia con gli agenti del distretto San Paolo. L'uomo è stato portato al San Camillo e poi in commissariato. È stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. La compagna, che sarà ascoltata nei prossimi giorni, è stata invece deferita per lesioni. Si indaga per capire che ci siano stati dei precedenti maltrattamenti non denunciati.