Pigneto: al telefono con un'amica viene rapinata dello smartphone

Le ha strappato lo smartphone dalle mani mentre era impegnata in una telefonata. A vedersi strappare il cellulare sotto i propri occhi una donna, rapinata al Pigneto. Le urla della vittima hanno richiamato l'attenzione di una residente, che ha poi chiamato la polizia.

Il furto con strappo si è consumato intorno alle 23:00 di domenica 21 aprile all'altezza del civico 7 di via del Pigneto, poco distante dai giardini dell'omonima piazza. Scippata dello smartphone la donna non ha potuto far altro che urlare e chiedere aiuto. Affacciata al balcone una residente ha poi composto il 112 scendendo in strada per aiutare la vittima.

Provata ma illesa, la donna ha poi descritto il rapinatore agli agenti dei commissariati San Giovanni e Appio intervenuti sul posto. Cominciata una battuta di ricerca il malvivente è riuscito a fare perdere le proprie tracce fra le strade del quartiere di Roma sud.