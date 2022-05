Minacciata con un coltello mette in fuga il rapinatore di Rolex che le ruba la borsa

Ha rapinato la borsa ad una donna a cui aveva provato a portare via il Rolex, poi è andato in tabaccheria a comprare le sigarette con il bancomat appena rubato. Questo quanto ha permesso alla polizia di identificare con certezza il malvivente, poi rintracciato in casa della compagna con la refurtiva, successivamente restituita alla vittima, una signora romana di 71 anni. La rapina si è consumata intorno alle 15:00 di mercoledì 11 maggio nel quartiere di Vigna Clara, a Roma Nord.

Sono stati gli investigatori del XV distretto di polizia di Ponte Milvio, dove la donna si è presentata per sporgere la rapina appena subita, a chiudere il cerchio su un romano di 40 anni, poi rintracciato e denunciato dopo una indagine lampo. Secondo quanto riferito dalla 71enne, la donna si trovata ferma in auto in via Bolando Stringher quando ha notato dallo specchietto un uomo parcheggiare lo scooter sul marciapiede poco distante dalla sua vettura.

Improvvisamente lo scooterista ha aperto lo sportello dell'auto della donna e - coltello in pugno - l'ha minacciata ed ha provato a strapparle il Rolex che portava al polso. La donna ha però opposto resistenza e dopo essersi liberata della presa del malvivente ha cominciato a suonare il clacson per attirare l'attenzione dei passanti. Oramai scoperto il rapinatore ha quindi rubato la borsa dell'anziana ed è scappato a bordo dello scooter.

Presentata denuncia al commissariato di Roma Nord, la donna ha fornito la propria testimonianza agli investigatori di polizia che hanno subito associato il rapinatore - anche tramite riconoscimento fotografico - ad una loro vecchia conoscenza, un romano di 40 anni con precedenti.

Da qui le indagini che hanno poi portato i poliziotti in casa della compagna dell'uomo dove hanno poi trovato il 40enne e la borsa appena rapinata. Restituita la refurtiva alla 71enne gli agenti hanno poi appurato - anche tramite le immagini video del negozio - che il rapinatore dopo aver rubato la borsa della donna si è recato in una tabaccheria per acquistare delle sigarette con il bancomat appena rubato.

L'uomo, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, è stato denunciato per rapina aggravata ed indebito utilizzo di carta di credito.