Rapinata e scaraventata in terra vicino al mercato di Porta Portese 2

Transitava a pochi metri dal mercato domenicale di Porta Portese 2, una signora di 68 anni che, mentre passeggiava sul marciapiede di viale Palmiro Togliatti, in compagnia del marito, è stata rapinata da un uomo di nazionalità egiziana di 20 anni il quale, per strapparle la borsa di dosso, l'ha fatta cadere rovinosamente in terra, costringendola a ricorrere alle cure mediche del caso.

Gli agenti del V gruppo Casilino della polizia di Roma Capitale, in servizio di controllo nell'area del mercato domenicale, resisi immediatamente conto dell'accaduto sono riusciti a bloccare il ladro, con precedenti penali e privo di permesso di soggiorno, conducendolo presso gli uffici del gruppo territoriale per gli adempimenti di legge.

Il ventenne è stato denunciato ed attualmente è a disposizione dell'autorità giudiziaria per rapina aggravata. Grazie all'intervento degli operanti, guidati dal dottor Marco Giovagnorio, la signora, che ha espresso più volte la sua gratitudine, è potuta rientrare subito in possesso dei suoi averi: portafoglio, chiavi, cellulari , documenti e carte di credito.