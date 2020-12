Prima i pugni in testa poi la rapina, paura per una 39enne a Torre Angela

Aggredita e rapinata in strada a Torre Angela. E' accaduto intorno alle 20:00 su via del Torraccio di Torrenova, vittima una donna di 39 anni.

Sono poi stati i poliziotti del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, impiegati nel normale servizio di controllo del territorio, ad arrestare il rapinatore, un cittadino romeno 31enne, per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Contestualmente l’uomo è stato anche denunciato per tentata rapina e lesioni personali.

Il 31enne infatti, poco prima, aveva tentato una rapina ai danni di una donna residente a Torre Angela: l’uomo ha cercato di sottrargli il portafoglio dopo averla colpita con tre pugni sul capo. La vittima ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e, dalle descrizioni fornite, sono scattate le indagini che hanno portato a localizzare, ben presto, l’abitazione del responsabile.

Qui i poliziotti hanno rintracciato il malvivente sequestrando nella sua abitazione 2,7 grammi di hashish, 116 grammi di marijuana, 1 pistola replica, 55 cartucce a salve, un caricatore per pistola a salve ed un bilancino di precisione. La vittima, per il trauma riportato, è stata refertata in ospedale con 4 giorni di prognosi.