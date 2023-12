Trascinata in casa dai ladri acrobati e rapinata sotto la minaccia di una spranga

Afferrata per un braccio e trascinata dentro la sua casa da due uomini armati e incappucciati. Rinchiusa in camera da letto e minacciata con una spranga è stata poi rapinata. Un incubo, vissuto da una donna di 70 anni al Quartiere Trieste. Due i banditi poi scappati con oro e gioielli.

A chiamare la polizia è stata una vicina di casa intorno alle 19:30 dello scorso mercoledì: "Sento un forte rumore provenire dall'appartamento al piano di sotto. Ci sono i ladri". In viale Pola sono quindi intervenute le volanti. Una volta nell'abitazione segnalata hanno trovato la proprietaria di casa, sotto choc ma illesa, che ha poi raccontato agli agenti quanto appena subito.

Secondo quanto accertato i due ladri acrobati sono entrati nell'appartamento dopo essersi arrampicati sul balcone e aver forzato una porta finestra. Coperti in volto, guanti alle mani, una volta nell'abitazione hanno sentito la proprietaria rientrare. Sorpresa dalla loro presenza la 70enne è stata quindi presa per un braccio e portata in camera da letto e costretta ad aprire la cassaforte sotto minaccia delle spranghe.

Scossa la donna non è riuscita però ad aprire la cassaforte. I due rapinatori sono poi riusciti ad aprire un piccolo varco e a rubare parte di oro e gioielli contenuti all'interno. Poi la fuga. Con il bottino ancora in via di quantificazione la donna ha riferito di due persone con uno spiccato accento dell'est Europa. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Salario di polizia.