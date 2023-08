Ladri in casa mentre guarda la tv, donna rinchiusa in una stanza e rapinata

Stava guardando la tv seduta sul divano del salotto di casa quando si è trovata davanti due ladri. Un incubo, con la donna poi rinchiusa in una stanza, minacciata e rapinata di soldi e oro. Scossa ma illesa la signora, una 61enne, è stata poi medicata sul posto dal personale del 118.

Sono stati gli agenti del commissariato San Giovanni di polizia a intervenire sabato sera in un appartamento in via Gino Capponi, zona Appio Latino - Colli Albani. A richiedere l'intervento al 112 la stessa vittima. Una volta sul posto i poliziotti hanno accertato l'avvenuta rapina trovando la proprietaria di casa in stato di choc.

Ascoltata la donna, la stessa ha riferito che si trovava da sola in casa a guardare la televisione. Sentiti degli strani rumori provenire da un'altra stanza la donna si è trovata davanti due ladri, entrati dopo aver forzato la porta finestra.

Impietrita dalla presenza dei due malviventi, la donna è stata presa per un braccio e portata in camera da notte. Minacciata, la 61enne è stata derubata della collana d'oro che portava al collo e poi costretta a consegnare loro 400 euro e 200 dollari statunitensi, dopo essere stata rinchiusa nella camera da notte. Arraffato il bottino la coppia di rapinatori si è quindi allontanata.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia scientifica. Acquisite le immagini video della zona a caccia di elementi per risalire ai due banditi, riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.