Sale nell'auto di una donna e la minaccia con un coltello, poi scappa con la sua vettura

Era appena salita all'interno della sua auto quando un uomo le ha aperto lo sportello lato passeggero e si è seduto affianco a lei. Con un coltello in mano il malvivente l'ha prima minacciata, poi l'ha fatta scendere dall'abitacolo. Infine è scappato con la sua vettura, all'interno della quale la automobilista aveva appena posato la borsa. Il pomeriggio di terrore è stato vissuto da una 34enne all'Appio Claudio.

Secondo quanto riferito dalla 34enne in sede di denuncia ai carabinieri, la stessa - intorno alle 16:00 di lunedì 8 agosto - era uscita da casa per andare a prendere la sua vettura - una Renault Megane - parcheggiata in via Sestio Calvino, poco distante dal parco degli Acquedotti. Una volta all'interno un uomo è salito nell'abitacolo e l'ha minacciata armato di coltello.

Costretta a scendere dalla vettura il rapinatore è scappato a bordo della macchina della donna, rubandole anche la borsa con gli oggetti personali ed i documenti. Sotto choc ma illesa, la 34enne ha richiesto l'intervento al 112 per poi sporgere denuncia in caserma.