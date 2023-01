Massacrata dall'ex durante una lite, donna fugge in strada

Una giovane donna è stata trovata ferita e sotto choc in strada e portata con urgenza in ospedale in gravi condizioni. A picchiarla brutalmente, stando a quanto da lei stessa riferito, l’ex compagno, un uomo che gli investigatori della squadra mobile stanno cercando dal pomeriggio di martedì.

La donna è stata avvistata intorno all’una di martedì in via dell’Arco di Travertino, nei pressi della stazione della metropolitana della linea A. Sanguinante e terrorizzata, ha attirato l’attenzione dei passanti con le sue urla e le richieste di aiuto ed è scattata la chiamata al 112.

Sul posto sono quindi arrivati i mezzi del 118 e le volanti della polizia: i soccorritori hanno subito preso in carico la donna e l’hanno portata d’urgenza all’ospedale San Giovanni, mentre i poliziotti hanno diramato le ricerche dell’aggressore anche sulla base del frammentato racconto della vittima e delle testimonianza dei passanti e dei titolari delle attività commerciali di zona.

Sono stati acquisiti anche i filmati delle videocamere di sorveglianza di zona e quelle che puntano sugli accessi alla metro per capire se il litigio sia avvenuto sul posto e l’uomo si sia poi allontanato, o se sia stata la donna a scappare in strada nel tentativo di sfuggirgli. Le condizioni della vittima, intanto, sarebbero stabili, ma le ferite testimoniano un pestaggio brutale. L’uomo rischia un’accusa di tentato omicidio.