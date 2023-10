Trastevere: picchia e rapina una donna sulle scale che portano alla banchina del Tevere

Picchiata e rapinata da un uomo sulla scalinata che porta alla banchina del Tevere. Siamo a Trastevere, dove un agente del commissariato Monteverde, libero dal servizio, ha soccorso una donna vittima di rapina. Il poliziotto, mentre si trovava in piazza Trilussa, ha sentito le grida di una donna provenire dalla scalinata che porta sulla banchina del Tevere, posta accanto a ponte Sisto, e, affacciatosi, ha visto chiaramente un ragazzo che cercava di portare via la borsa alla signora. L’agente si è messo immediatamente ad inseguire il 32enne tunisino, che era scappato via correndo lungo la banchina del fiume, finché è riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo.

Risaliti sulla strada, lo straniero ha di nuovo tentato la fuga ed è stato bloccato, dopo una colluttazione, davanti la Stazione dei carabinieri Piazza Farnese, grazie anche all’aiuto dei militari e degli agenti del XII distretto Monteverde. Il poliziotto ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni e la donna, che ha riportato contusioni multiple, è stata trasportata al San Camillo.