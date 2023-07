Picchia donna sul bus davanti ai passeggeri, paura sull'autobus per il mare

Picchiata davanti ai passeggeri. Calci e pugni nei confronti di una giovane ragazza. Colpita ripetutamente, la donna è stata poi trascinata fuori dal mezzo pubblico fra la paura delle decine di passeggeri che affollavano l'autobus che collega l'Eur al litorale di Ostia. La violenta aggressione è stata poi ripresa da diversi passeggeri con i video resi pubblici sulla pagina telegram di Welcome to Favelas. Unico a intervenire un uomo, che ha letteralmente spostato l'aggressore da sopra la ragazza spintonandolo fuori dalla portiera.

Secondo quanto si apprende la lite è avvenuta a bordo del bus Atac della linea 07. A fermare il mezzo pubblico per un "diverbio fra passeggeri", l'autista intorno alle 19:30 di domenica 9 luglio, una volta sentite le urla. Smentita a RomaToday da fonti ufficiali, almeno per ora, l'ipotesi che l'aggressore possa aver picchiato la donna dopo essere stato vittima di un tentativo di borseggio.

Buttata in terra la ragazza è stata presa a schiaffi e trascinata, rimanendo quasi svestita. Poi l'uomo ha provato a prenderla per le gambe e a farla scendere dal bus. Intervenuto un passeggero ha fermato inizialmente le violenze.

Riuscito nell'intento di far uscire la ragazza del bus, i due si sono allontanati prima della richiesta d'intervento al 112. Resta da accertare se l'uomo e la donna si conoscessero, resta la violenza gratuita nei confronti di una ragazza, picchiata come se nulla fosse con una sola persona intervenuta in difesa della ragazza e gli altri passeggeri impegnati a riprendere le violenze con lo smartphone.