Pedinata in strada si rifugia nel bar e chiama un collega, lo stalker lo colpisce a bottigliate

Pedinata in strada per diversi chilometri da un malintenzionato. Tragitto da casa all'ufficio tramutatosi in una passeggiata di paura con una donna statunitense seguita a breve distanza da una persona incrociata sul marciapiede. Un'ombra che ha spaventato la donna. Trovato rifugio in un bar nella zona di Valle Giulia, la 57enne ha chiesto aiuto a un collega. Arrivato con un'altra persona è nata poi una discussione con lo staker. Poi l'aggressione a uno dei due uomini intervenuti in soccorso della donna, colpito al volto con una bottigliata. L'aggressore è stato poi arrestato dalla polizia.

Pedinata in strada

I fatti sono accaduti lo scorso venerdì mattina fra la zona di Monteverde e via Antonio Gramsci. Secondo quato raccontato dalla donna in sede di denuncia, la stessa, professoressa di lingue straniere, è uscita di casa per recarsi a lavoro. Una camminata come tante altre fatte per recarsi in ufficio. Nel suo percorso ha però incrociato lo sguardo di un uomo, che forse convinto di poterla approcciare, ha cominciato a pedinarla.

La richiesta d'aiuto e l'aggressione

Impaurita sempre più la donna allunga il passo, ma continua ad essere pedinata. Impaurita entra quindi in un bar e chiama un suo collega. Una volta arrivato con un altro uomo escono per accompagnare la 57enne. Fuori ad attenderli lo stalker. Ne nasce una discussione con quest'ultimo che poi passa alle vie di fatto e colpisce il docente con una bottigliata in pieno volto. Poi la fuga.

Un ferito e un arresto

Richiesto l'intervento al 112 sul posto è intervenuto il personale del 118 e la polizia. Cominciate le ricerche dell'aggressore lo stesso è stato individuato e fermato dagli agenti del commissariato Salario nella vicina piazza Thorvaldsen. Identificato in un 31enne italiano, l'uomo è stato arrestato per lesioni e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 65enne aggredito è stato invece trasportato dall'ambulanza in ospedale.