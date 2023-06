Palpeggia donna sul bus approfittando della calca

Ha approfittato della calca sul bus e ha palpeggiato nelle parti intime una passeggera. L'uomo, un 70enne italiano, è stato poi fermato e arrestato dai carabinieri in borghese.

Le molestie lo scorso pomeriggio a bordo di un bus all'altezza di via di Porta Cavalleggeri, all'Aurelio. A bordo del mezzo pubblico una pattuglia in abiti civili dei carabinieri della stazione di Roma San Pietro. I militari sono poi intervenuti e hanno arrestato il 70enne per violenza sessuale. La donna - scossa - ha poi presentato denuncia.

L'uomo è stato quindi messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.